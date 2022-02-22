الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل محمد شحادة 14 عاما برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 22:50

الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل محمد شحادة 14 عاما برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 2 ساعة 22 February، 2022
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