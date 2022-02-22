وزير الدفاع الروماني: جاهزون لاستقبال 500 ألف لاجئ أوكراني في حال تفاقم الأزمة

أعلن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دانكو أن بـ “إمكان بلاده أن تستضيف 500 ألف لاجئ من أوكرانيا المجاورة في حال تفاقمت الأزمة بينها وبين روسيا”، وقال للصحافيين: “يتم درس احتمالات عدة، ولكن يمكننا استقبال أكثر من 500 ألف لاجئ، وهو رقم نحن مستعدون له”. وأكد أن “السلطات تخطط لوضع آليات استقبال، لا سيما في المدن الكبرى الواقعة على طول الحدود المشتركة البالغ طولها 650 كلم. وفي الوقت الحالي، هذا وضع افتراضي بحت”، وقد يختار بعض اللاجئين التوجه إلى بولندا”.

ونددت السلطات في رومانيا وفي مقدمها الرئيس كلاوس يوهانيس باعتراف موسكو بالمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في أوكرانيا، داعيا إلى “استجابة قاسية من المجتمع الدولي”.

وأعلن يوهانيس على حسابه في تويتر أنه “أجرى محادثات الثلاثاء بعد الظهر مع نظيره البولندي أندريه دودا ومع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، لا سيما في شأن فرض عقوبات بدون تأخير على روسيا”.

المصدر: وكالات