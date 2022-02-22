لودريان الغى دعوته لافروف للمجيء الى باريس: وزراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: “إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا، بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسال قوات إليهما”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال لودريان للصحافيين بعد اجتماع في باريس لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين: “اتفقنا بالإجماع على حزمة عقوبات أولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف باستقلال المنطقتين”، متهما روسيا ب”انتهاك القانون الدولي وخرق التزاماتها”.

واشار لودريان الى انه “سيلغي دعوة لنظيره الروسي سيرغي لافروف للمجيء إلى باريس لإجراء محادثات”، بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وبعد سؤاله عما إذا كان اجتماع الجمعة سيحصل، رد لودريان “كلا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية