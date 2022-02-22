“العسكرية” أرجأت الى 8 آذار المقبل محاكمة 20 متهما في حادثة قبرشمون

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” بإرجاء المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن علي الحاج الى 8 آذار المقبل، محاكمة 20 متهما في “حادثة قبرشمون” التي وقعت في الثلاثين من شهر حزيران من العام 2019 واسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، اثناء زيارة كان يقوم بها الوزير السابق جبران باسيل الى المنطقة.

وتقرر ارجاء الجلسة لابلاغ أحد المتهمين أصولا موعد الجلسة التي حضرها المحامي حمادة حمادة عن 12 متهما. كما حضر المحامي فادي ابو خالد عن باقي المتهمين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام