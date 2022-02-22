بيرم استقبل وفدا من المياومين في الضمان الاجتماعي: لضرورة ان ينال كل ذي حق حقه

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم، اليوم الثلاثاء، وفدا من المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حضور رئيس نقابة مستخدمي الضمان حسن حوماني. وقد شكر الوفد وزير العمل على المطالعة التي تعترف بحقهم بالتثبيت القانوني بما يؤدي الى الاستقرار الوظيفي وخدمة المرفق العام.

بدوره، اكد الوزير بيرم” وجوب ان ينال كل ذي حق حقه، وضرورة تفعيل الضمان الاجتماعي كأحد أهم الصناديق الضامنة للأمن الاجتماعي في لبنان،وتطويره بالتعاون مع كل المعنيين من المدير العام ومجلس الادارة وغيرهم من الحريصين على هذا المرفق العام “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام