ميقاتي التقى وزيري الدفاع والاتصالات.. القرم: مرسوم تعرفة أوجيرو شبه جاهز – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 12:18

ميقاتي التقى وزيري الدفاع والاتصالات.. القرم: مرسوم تعرفة أوجيرو شبه جاهز

منذ 13 mins 22 February، 2022
ميقاتي
لبنان

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع موريس سليم في السرايا الحكومية صباح اليوم الثلاثاء، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وشؤون الوزارة.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الإتصالات جوني قرم الذي اعلن اثر اللقاء: “بحثنا في تفعيل القانون رقم 431/ 2002 للاتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات ،ومجلس إدارة “ليبان تليكوم”، وأعمل مع جميع المعنيين لإنجاز هذين الأمرين، والجو إيجابي”.

وعن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة قال:” ان مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز، وسينظر فيه مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي الموافقة عليه يعرض على  مجلس الوزراء.أما بالنسبة الى شركتي ألفا وتاتش فأن القرار سيعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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