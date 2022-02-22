أوكرانيا تعلن عن مقتل اثنين من عسكرييها بقصف في دونباس

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل اثنين من عسكرييها وإصابة 4 آخرين جراء قصف استهدف الاثنين قرية عند جبهة القتال في شرق أوكرانيا حيث يتصاعد النزاع مع القوات المحلية.

وأوضحت الشرطة الأوكرانية أن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرين جراء قصف قرية زايتسيفو، التي تقع على بعد 30 كيلومترا من شمال دونيتسك، كما أصيب جندي رابع باستهداف بلدة فوديانوي.

ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، التي تستمر فيها أزمة عسكرية سياسية نشبت عام 2014، تصعيدا حادا حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا عن أنشط عمليات قصف تتعرضان لها خلال الأشهر الأخيرة، متهمتين السلطات في كييف بانتهاك سافر لنظام وقف إطلاق النار.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية وتحذيرات من شن السلطات في كييف هجوما واسعا للسيطرة على المنطقة عسكريا.

المصدر: روسيا اليوم