الخارجية التركية: قرار روسيا مخالف لاتفاقات مينسك وخرق لوحدة أوكرانيا وسيادتها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 00:46

الخارجية التركية: قرار روسيا مخالف لاتفاقات مينسك وخرق لوحدة أوكرانيا وسيادتها

منذ 8 mins 22 February، 2022
أخبار موقع المنار

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