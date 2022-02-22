المستشار الألماني والرئيسان الأمريكي والفرنسي اتفقوا على أن خطوة موسكو انتهاك واضح لاتفاقية مينسك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 00:46
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع على مرسومين باعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا
بوتين: الوثائق التاريخية تثبت أن أوكرانيا هي جزء من التاريخ الروسي
بوتين: منطقة دونباس كانت تاريخيا تحت سيادة روسيا ولكن تم سحبها ونقلها الى سيادة اوكرانيا
بوتين: هذه الدولة التي شكلها الاتحاد السوفياتي باتت فقيرة تماماً فهل هذه هي الحضارة الغربية التي يخدعون الناس بها؟
بوتين: الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي يستخدمان الاراضي الاوكرانية كمسرح عمليات لهم
الكرملين: الرئيس بوتين يطلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك بما يسمح لها بمهمة القيام بضمان السلام فيها
رئيس المفوضية الاوروبية: اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين هو خرق للقانون الدولي وسيادة اوكرانيا
مجلس النواب اللبناني يقرّ مشروع قانون المنافسة بالتصويت عليه بمادة وحيدة
مجلس النواب يقرّ اقتراح قانون فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات مصرف لبنان
النائب حسين الحاج حسن: إقرار مشروع المنافسة هو إنجاز لكنه ناقص بسبب عدم إقرار المادتين الخامسة والتاسعة
الحاج حسن للمنار: قانون المنافسة يؤدي الى تنظيم السوق في الاقتصاد الحر لكي لا يكون هناك احتكار وكارتيلات
النائب علي حسن خليل: هناك من عمل لعدم إقرار قانون المنافسة لأن المحتكرين كانوا حريصين على الحفاظ على امتيازاتهم
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقاء نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو: ندين الضربات الإسرائيلية على سوريا
لافروف: الضربات الإسرائيلية على سوريا لا تخالف فقط قرارات مجلس الأمن بل تقوّض إمكانيات سوريا لمواجهة الإرهاب
المقداد: إذا استمرت الاعتداءات الوحشية على سوريا سيكون لدمشق حق الردّ عليها
مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني عند اطراف قرية دير غسانة شمال غرب رام الله
الهلال الاحمر الفلسطيني: إصابة 3 مواطنين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في حي الشيخ جراح وتم نقلهم الى المستشفى
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة من منطقة بني حسن في محافظة حجة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: سننهي بحلول يوم الخميس العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بكورونا
جونسون: بدءا من نيسان المقبل سيكون على مصابي كورونا ممارسة مسؤوليتهم الفردية على غرار مصابي الإنفلونزا
الصحة اللبنانية: تسجيل 19 حالة وفاة و3101 اصابة جديد بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الإيرانية: تحقيق نتائج في المفاوضات مع السعودية مرهون بتواصل المباحثات وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقاء نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو: ندين الضربات الإسرائيلية على سوريا
لافروف: الضربات الإسرائيلية على سوريا لا تخالف فقط قرارات مجلس الأمن بل تقوّض إمكانيات سوريا لمواجهة الإرهاب
المقداد: إذا استمرت الاعتداءات الوحشية على سوريا سيكون لدمشق حق الردّ عليها
اليمن: استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف طائرات العدوان منازل المدنيين في محافظة حجة
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: الاستمرار في استهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمّد
سلطات الاحتلال تصادق على مصادرة أكثر من 70 الف دونم من أراضي بلدات في الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية
عضو الكنيست الصهيوني ايتمار بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وينصب خيمتين جديدتين فيه
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر إغلاق كافة أقسام السجون احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
المستشار الألماني والرئيسان الأمريكي والفرنسي اتفقوا على أن خطوة موسكو انتهاك واضح لاتفاقية مينسك
منذ 50 mins
21 February، 2022
اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك
الازمة الاوكرانية
المانيا
الولايات المتحدة
فرنسا
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