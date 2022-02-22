الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 00:46

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك (وكالة سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 21 February، 2022
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