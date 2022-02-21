بوتين: واشنطن تؤجج الازمة الاوكرانية

أكد الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين أنّ استخدامَ أوكرانيا كأداةٍ للمواجهةِ مع روسيا يشكلُ تهديداً كبيراً وخطيراً لموسكو، مشدداً على استعدادَ بلادِه لمناقشةِ جميعِ القضايا الأمنية.

وفي كلمةٍ ألقاها خلالَ اجتماعِ مجلسِ الأمنِ الروسي، حمّلَ بوتين واشنطن مسؤوليةَ تأجيجِ الأزمةِ الاوكرانية مشدداً على أنّه في حالِ تمَ ضمُّ أوكرانيا إلى حلفِ الناتو فإنَ التهديداتِ التي تتعرضُ لها روسيا ستزدادُ كثيرا. كما أعلنَ أنَ موسكو تدرسُ طلبَ الانفصاليينَ في دونيتسك ولوغانسك الاعترافَ بهما جمهوريتينِ مستقلتين.

ميدانياً أعلنت روسيا تدميرَ مدرعتينِ تابعتينِ لقواتِ المشاةِ بالجيش الأوكراني عبرتا الحدودَ في محاولةٍ لالتقاط مسلحين من الأراضي الروسية.

مساعدُ وزيرِ الداخليةِ الأوكراني نفى المعلوماتِ حولَ تسللٍ أوكراني إلى روسيا ووصفَها بـ”الكاذبة”. الى ذلك اعلنت وكالةُ سبوتنيك الروسيةُ للانباءِ عن سماعِ دويِ انفجاراتٍ عنيفةٍ في منطقةِ مطار دونيتسك فيما أعلنت موسكو عن تدميرِ مركزٍ لحرسِ الحدودِ الروسي بقذيفةٍ أُطلقت من الأراضي الأوكرانية. هذا واعلن المتحدثُ باسمِ وزارةِ الحرب الاميركية جون كيربي أن الهجومَ على أوكرانيا قد يحدثُ اليوم، واضافَ نتوقعُ أن نرى خسائرَ كبيرةً على الأرضِ في أوكرانيا إذا حدثَ الغزوُ وكذلك خسائرَ في صفوف الروس.

المصدر: قناة المنار