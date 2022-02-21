بوتين: سيتم اتخاذ قرار حول مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اليوم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2022 - 19:54

بوتين: سيتم اتخاذ قرار حول مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اليوم (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 21 February، 2022
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