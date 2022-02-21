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February 21 2022 - 10:28

كازاخستان: اعتقال وزير الدفاع السابق على خلفية أحداث كانون الثاني/يناير

منذ 12 mins 21 February، 2022
كازاخستان
أخبار دولية - كازاخستان

اعتقلت سلطات كازاخستان وزير الدفاع السابق للبلاد، مراد بكتانوف، الذي يشتبه بتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات الضرورية خلال اضطرابات كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب ما أعلنته الهيئة الرقابية في البلاد.

وبحسب بيان الهيئة: “بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا مع وزير الدفاع السابق بكتانوف مراد كاريباييفيتش بشأن حقيقة عدم اتخاذه أي إجراء في أثناء وظيفته، بموجب المادة 452 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان”.

وتم توقيف بكتانوف أمس بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام.

وطبقا للتشريع، بموجب المادة “تقاعس السلطات”، فإن عدم قيام مسؤول بواجباته الرسمية، مما يترتب عليه عواقب وخيمة، يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات.

وأعلنت رئاسة كازاخستان الاثنين الماضي أن هيئة الأمن القومي تحقق في 15 قضية جنائية تم فتحها بتهمتي الخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة.

المصدر: وكالات

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