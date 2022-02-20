مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال قرب حاجز حوارة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 17:38

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال قرب حاجز حوارة

منذ 39 mins 20 February، 2022
مقاومون
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلق مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم الأحد، النار تجاه قوات الاحتلال “الاسرائيلي” المتمركزة قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، أن” قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة وأعلنت حالة الاستنفار لقواتها في محيط الحاجز، إثر اطلاق مقاومون النار تجاه البرج عسكري القريب من الحاجز”.
وتشهد مدن الضفة الفلسطينية منذ أيام مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، وعمليات إطلاق نار ومقاومة، ضمن الردود التي أعلنت عنها كتيبة جنين على استشهاد ثلاثة مقاومين من كتائب شهداء الاقصي في نابلس، واعتداءات قطعان المستوطنين المتواصلة على ابناء شعبنا.

المصدر: فلسطين اليوم

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