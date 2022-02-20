الرئاسة الفرنسية: ماكرون اجرى اتصالاً بزيلينسكي بعد مكالمة هاتفية مع بوتين

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد محادثة مماثلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، حسبما نقلته وكالة “فرانس برس” الأحد، أن “الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين استمر ساعة و45 دقيقة”. وهذا هو ثاني اتصال لماكرون مع زيلينسكي منذ مساء السبت.

وتأتي محادثات ماكرون تزامناً مع ادعاءات الدول الأعضاء في الناتو أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيداً لشن عملية غزو وشيكة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مؤكدة أن “كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقاً”.

المصدر: روسيا اليوم