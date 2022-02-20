النائب رعد: مسيّرة حسان ليست إلا واحدة من وسائل ردع العدو ومنعه من التطاول على أمن شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 20 2022 - 15:12

النائب رعد: مسيّرة حسان ليست إلا واحدة من وسائل ردع العدو ومنعه من التطاول على أمن شعبنا

منذ 2 ساعة 20 February، 2022
النائب رعد
لبنان

أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ مسيّرة حسّان “ليست إلّا واحدة من الأساليب والوسائل التي تبتدعها المقاومة لتوفير معادلة ردع تمنع العدو من أن يتعدى وأن يتطاول على أمن شعبنا ودولتنا ومجتمعنا المتعدد الطوائف”.

وتابع رعد “نحن لا ندافع عن منطقة بل ندافع عن كل شعبنا الذي له حق أن يعيش آمن في وطنه”، موضحاً،خلال افتتاحه المركز الرئيسي لجمعية وتعاونوا في بلدة النميرية بمشاركة مسؤول حزب الله في منطقة الجنوب الثانية علي ضعون وشخصيات وفعاليات، أنه “بقدر ما نحمي ونمنع العدوان ونحفظ شعبنا، بقدر ما نحن معنيون أن نبلسم جراحات أهلنا خصوصاً أن هذه الأزمة مفتعلة وممنهجة وموجهة منذ بدايتها”

وأكد رعد أن “كل الهدف هو حصار المجتمع المقاوم وكسره، وحماية الأمن الإسرائيلي وتمهيد الطريق للتطبيع مع هذا العدو الذي لا يعرف للانسان قيمة”.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح