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February 20 2022 - 12:28

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل 22 سورياً إلى العراق

منذ 28 mins 20 February، 2022
الحشد الشعبي
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق الأحد، إحباط محاولة تسلل 22 سوريا عبر الحدود في المنطقة المحاذية لمحافظة نينوي بشمال غرب العراق. وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن “معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود مجموعة من الأشخاص تسللت من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، وعلى إثر ذلك نصبنا كمينا محكما من خلال قوة من اللواء 53 وبمشاركة الاستخبارات”.

وأضافت، أن “القوة نجحت في القبض على المجموعة المكونة من 22 شخصا يحملون الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود وكانوا ينوون الدخول الى مدينة الموصل”. وأشارت الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

المصدر: روسيا اليوم

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