لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الإحتلال: حالة توتر شديد تسود سجون ومعتقلات الاحتلال بعد ارتداء آلاف الأسرى الزي الموحد (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 12:28

لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الإحتلال: حالة توتر شديد تسود سجون ومعتقلات الاحتلال بعد ارتداء آلاف الأسرى الزي الموحد (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 20 February، 2022
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