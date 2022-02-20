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February 20 2022 - 12:26

فصائل المقاومة العراقية والجانب الامني للانجازات

منذ 1 ساعة 20 February، 2022
عملية ضد الاحتلال الاميركي
العراق - عربي وإقليمي
لم يقتصر الإنجاز في عمليات فصائل المقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية على الجانب العسكري فقط، بل ظهر الإنجاز الأمني واضحا في تنفيذ هذه العمليات.

المصدر: حركة النجباء

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