فصائل المقاومة العراقية والجانب الامني للانجازات

لم يقتصر الإنجاز في عمليات فصائل المقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية على الجانب العسكري فقط، بل ظهر الإنجاز الأمني واضحا في تنفيذ هذه العمليات.

المصدر: حركة النجباء