فلسطين: مقـاومون يطلقون النار على معسكر قوات الاحتلال الصهيوني في جبل جرزيم بمدينة نابلس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 01:16
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أحد الخبراء الصهاينة: ما حدث بالأمس كان نجاحا باهرا لحزب الله وفشلا ذريعا للجيش الإسرائيلي
الأوساط الإسرائيلية:اذا كان حدث مسيرة حزب الله يعبر عن معادلة جديدة فعلينا أن ندرس خطواتنا كيف سنعيد الوضع الى سابق عهده
النائب علي فياض: تراكم القوة لدى المقاومة وتثبيتها لمعادلات الردع وتطويرها ستعيد سيادة لبنان على ثرواته في البحر
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد صفي الدين: المستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمتها المسيرة حسان
السيد صفي الدين: المعادلة التي ترسمها مسيرة حسان_ والآتي أعظم_ ستجعل الإسرائيلي مذهولا أمام قدرات المقاومة
السيد صفي الدين: إذا أراد الأميركي من خلال الضغط والحصار على لبنان تخفيف قلق العدو فإن مسيرتنا جعلته يزداد قلقا
الشيخ علي الخطيب استنكر الغارات الاسرائيلية الوهمية ضد لبنان وترويع الآمنين وإثارة الذعر في انتهاك فاضح للسيادة
رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان: ما قام به العدو الصهيوني ما هو إلا محاولة للاستعراض
قوة إسرائيلية تجتاز السياج التقني قبالة ميس الجبل جنوب لبنان
الرئيس ميقاتي يلتقي لودريان في ميونيخ: زيارة قريبة جداً لوزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان
رئيس الوفد الوطني في صنعاء المفاوض محمد عبد السلام: العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز
عبد السلام: بعد انكشاف هشاشة كيان القبة الحديدية أمام طائرة مسيرة يفترض بالمراهنين على العدو اعادة حساباتهم
عبد السلام: فقط الخروج من اليمن من يعيد لكم أمانا تنشدونه من غير أهله
خمس إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي واختناق العشرات خلال مواجهات في كفر قدوم شرق قلقيلية
قوات الإحتلال تخلي جميع المعتصمين من حي الشيخ جراح بالقوة
هيئة الأسرى الفلسطينية: الحركة الأسيرة مستمرة بمواجهة إدارة السجون ولديها خطوات أخرى قبل خوض الاضراب المفتوح عن الطعام
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: نتطلع إلى جولة جديدة من المحادثات مع ايران
الرئيس الفرنسي في اتصال مع نظيره الايراني: التطورات في مفاوضات فيينا جيدة ونأمل أن تثمر عن النتائج المرجوة سريعا
الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن رفع العقوبات عن طهران
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ : خطر المواجهة مع روسيا حقيقي
الرئيس الأوكراني خلال لقاء مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: كل ما نريده هو إعادة السلام إلى بلدنا
الرئيس الاوكراني: علينا تجنب حرب عالمية ثالثة ولا نفهم سبب عدم انضمامنا الى الناتو حتى الآن
الرئيس الأوكراني: نطالب بمعدات دفاعية لصد أي هجوم
بوتين يطلق مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة
الكرملين: أطلقنا بنجاح صواريخ أسرع من الصوت وصواريخ باليستية عابرة للقارات خلال المناورات الاستراتيجية النووية
مصادر رسمية روسية: قذيفة أطلقت من أوكرانيا انفجرت اليوم في مقاطعة روستوف الروسية قرب الحدود بين الدولتين
الدوما الروسي: هيئة رئاسة المجلس ستجتمع يوم الإثنين بشأن "العدوان" الأوكراني على الدونباس
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسحب مراقبيها من أوكرانيا لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها
رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة في الجمهورية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: نعلن وقوفنا الكامل مع أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا
فايننشال تايمز عن وزير المالية الألماني: نخشى تعرض اقتصادنا للشل في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز
الخارجية الصينية: يجب التوصل لخارطة طريق لتفكيك الأزمة الأوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فلسطين: مقـاومون يطلقون النار على معسكر قوات الاحتلال الصهيوني في جبل جرزيم بمدينة نابلس (وكالة يونيوز)
منذ 1 ساعة
20 February، 2022
اطلاق نار على موقع صهيوني
المقاومون الفلسطينيون
فلسطين
نابلس
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