فلسطين: مقـاومون يطلقون النار على معسكر قوات الاحتلال الصهيوني في جبل جرزيم بمدينة نابلس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 01:16

فلسطين: مقـاومون يطلقون النار على معسكر قوات الاحتلال الصهيوني في جبل جرزيم بمدينة نابلس (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 20 February، 2022
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