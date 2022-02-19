أسرى “الجهاد” يتعرضون لإجراءات تعسفية في معتقل مجدو الصهيوني

أفادت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” أن “أسرى حركة الجهاد الإسلامي في عزل سجن مجدو يتعرضون لأبشع الإجراءات التنكيلية والتعسيفة من قبل ضباط السجن سيما الضابط المدعو حسام حمدان والذي يمارس أسوأ الممارسات اللاأخلاقية بحق الأسرى”.

وأوضحت المؤسسة أن “أربعة من أسرى الجهاد وهم إياد جرادات وعلي أبوبكر ومحمد أبو بكر (ممن شاركوا بحفر نفق جلبوع) والأسير قيصر انفيعات شقيق الأسير المجاهد مناضل، أرجعوا 12 وجبة طعام خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على تصرفات إدارة السجن بحقهم”، وأشارت الى أن “الضابط حمدان يتبجّح بأن تصرفاته بحق أسرى عزل مجدو هي انتقامًا لمشاركتهم في حفر نفق جلبوع في سبتمبر الماضي”، ولفتت الى أن “ذات الضابط سب الذات الإلهية لأحد الأسرى في القسم”.

وطالبت المؤسسة “بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى والتي يتعمد الاحتلال لافتعالها للتنغيص على الأسرى الأبطال تفاصيل حياتهم اليومية”، ودعت “مؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الدولية للوقوف عند مسؤولياتها”.

المصدر: فلسطين اليوم