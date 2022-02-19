مواد غذائية لا ينصح حفظها في الثلاجة

يعتبر الكثيرون الثلاجة كخزانة يمكنك تخزين كل شيء فيها بشكل عشوائي، لكن اتباع هذا الأمر قد يكون له عواقب سيئة.

كشف مستخدمو تطبيق WeChat الصيني، عن مجموعة من الأشياء والمواد الغذائية التي لا يجوز تخزينها بالبراد. ناصحين بعدم تخزين التوابل والبهارات في الثلاجة. على سبيل المثال، حيث تبدأ التوابل مثل اليانسون والفلفل، عند تخزينها في الثلاجة في الترطيب، ونتيجة لذلك فإنها تنتج السموم الفطرية التي تسبب أمراض الكبد.

كما نصحوا بعدم الاحتفاظ بالفواكه الاستوائية في الثلاجة. ومنها الموز والليتشي والفواكه الاستوائية الأخرى حيث ذلك يسرع عملية التحلل بينما تتكاثر البكتيريا في الفواكه في بيئة ذات درجة حرارة منخفضة وسيتم إنتاج نفس الأفلاتوكسينات. كما ولا ينصح بتخزين المعكرونة، حيث من الممكن أن يكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الصحة.

كما ولا ينصح بتخزين الخضار المملحة في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي وضع النباتات الطبية هناك، لأنه عندما تكون بالقرب من الطعام لفترة طويلة، يمكن أن تتغلغل فيها أنواع مختلفة من البكتيريا والرطوبة، مما يؤدي إلى فقدان الخصائص المفيدة.

المصدر: سبوتنيك