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February 19 2022 - 09:54

رئيس وزراء أستراليا: تطورات الوضع في أوكرانيا تثير القلق

منذ 36 mins 19 February، 2022
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
أخبار دولية - استراليا

قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، إن تطورات الوضع في أوكرانيا “تثير القلق”.

وأضاف في تصريح صحفي: “نأمل أن تتراجع روسيا عن تهديداتها ضد جارتها أوكرانيا، لكن التقارير التي رأيناها تشير إلى أن احتمال غزو أوكرانيا من قبل روسيا بات وشيكا”، على حد قوله.

وأعرب عن رفض بلاده ” ستقف مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وستقدم الدعم الضروري لمساعدة شركائنا لمساعدة أوكرانيا”.

وأوضح أنه “لم يُطلب من أستراليا، ولن نقدم الدعم من خلال القوات أو أي شيء من هذا القبيل. إننا نعمل مع حلفائنا وشركائنا بعدة طرق أخرى وسنسعى إلى القيام بذلك بالأشياء العملية التي يمكننا القيام بها لمساعدة جهود هذه الدول”.

المصدر: وكالات

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