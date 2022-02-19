السعودية تسمح لفئتين فقط من غير السعوديين بأداء فريضة الحج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2022 - 07:50

السعودية تسمح لفئتين فقط من غير السعوديين بأداء فريضة الحج

منذ 2 ساعة 19 February، 2022
Haj Saudia
ثقافي وديني - صفحات منوعة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الخميس تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.
وقالت الوزارة في بيان: “لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة”، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام” .
وحول طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح للحجاج لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت “الحج والعمرة” أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

المصدر: عكاظ

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