ماكرون: الوضع في أوكرانيا يثير القلق وثمة تقارير عن سقوط ضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2022 - 22:22

ماكرون: الوضع في أوكرانيا يثير القلق وثمة تقارير عن سقوط ضحايا

منذ 41 mins 18 February، 2022
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين خلال “قمة للاتحاد الأوروبي” اليوم الجمعة إن “الوضع في أوكرانيا ما زال يثير القلق الشديد، وإن تقارير واردة من هناك تفيد بسقوط عدد من الضحايا”، مضيفاً أنه لم ير أدلة في هذه المرحلة على أي خفض روسي للتصعيد في ما يتعلق بأوكرانيا.

وقال “الانفصاليون” المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة إنهم يعتزمون إجلاء سكان من المنطقة المنشقة التي يسيطرون عليها إلى روسيا فيما يشير إلى تطور خطر في صراع يعتقد الغرب أن موسكو يمكن أن تستخدمه في تبرير غزوها لأوكرانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح