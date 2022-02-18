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February 18 2022 - 22:22

رئيس “دونيتسك الشعبية”: الأوضاع تتجه نحو الحرب

منذ 1 ساعة 18 February، 2022
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين
أخبار دولية - دونيتسك

أعلن دينيس بوشيلين، رئيس “جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة من طرف واحد بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا، أن الأوضاع في المنطقة تتجه نحو الحرب.

وفي حديث لقناة “روسيا 24” مساء اليوم الجمعة، ردا على سؤال ما إذا كانت الأمور تتجه نحو حرب واسعة النطاق في دونباس، قال بوشيلين: “نعم للأسف”، مضيفاً  أنه “في أي وقت قد يبدأ هجوم واسع النطاق، وكل الأمور مهيأة لذلك”.

وكان بوشيلين قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة عن إطلاق عملية واسعة لإجلاء المدنيين، وقبل كل شيء النساء والأطفال من الأراضي تحت سيطرة “الجمهورية الشعبية”، تحسبا “لهجوم أوكراني”.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع إدارة مقاطعة روستوف الروسية على استقبال اللاجئين على الأراضي الروسية.

واتخذت “جمهورية لوغانسك الشعبية” المعلنة من طرف واحد بالمنطقة ذاتها إجراءات مماثلة لإجلاء المدنيين.

المصدر: وكالة نوفوستي

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