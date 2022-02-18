فلسطين: قوات الاحتلال تعتقل الشابين خالد السخن وسفيان العجلوني من شارع الواد داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 20:44
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المقاومة الاسلامية: بتاريخ 18/2/2022 أطلقت المقاومة الاسلامية الطائرة المسيرة "حسان" داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة
المقاومة الاسلامية: الطائرة المسيرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية
المقاومة الاسلامية: المهمة الاستطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترا شمال فلسطين المحتلة
المقاومة الاسلامية: بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لاسقاطها عادت الطائرة "حسان" سالمة
المقاومة الاسلامية: عودة الطائرة "حسان" أتت بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح ومن دون أن تؤثر على حركتها اجراءات العدو
إعلام العدو: الجيش لم ينجح في اعتراض الطائرة المسيرة القادمة من لبنان وفقد أي أثر لها
إعلام العدو: التحقيقات أظهرت فشل اعتراض الطائرة المسيرة بجميع وسائل الاعتراض وعودتها إلى لبنان بسلام
طائرات العدو الصهيوني تحلّق على علو منخفض في اجواء العاصمة بيروت وتخرق جدار الصوت
حركة الناصريين المستقلين المرابطون: الانجازات التقنية العسكرية التي تحققها المقاومة تزيد من قدرة معادلة الردع اللبنانية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع مرسومين بفتح ونقل اعتمادات من الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات
الرئيس نبيه بري يدعو للبدء بالحوار بين لبنان ودول الخليج برعاية كويتية ويطالب الجامعة العربية بعودة سوريا فوراً إليها
الشيخ علي دعموش: الشعب اللبناني يرفض أن يكون لبنان جزءاً من حركة التطبيع وسيتصدى لكل محاولات ابتزازه بلقمة عيشه ومصالحه
الشيخ علي الخطيب: يجب عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة بتحميل المقاومة مسؤولية الانهيار وعدم الخضوع للمال السياسي
الشيخ أحمد قبلان: أهم معركة أمام الشعب هي معركة إنقاذ لبنان من الإقطاع الطائفي والسياسي المالي بنسخته الخارجية
فلسطين المحتلة: ارتفاع عدد الإصابات خلال المواجهات العنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس
الهلال الاحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 237 اصابة في مواجهات نابلس ببلدة بيتا وبيت دجن
قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي بالضرب على اهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم المعتصمين في الحي
اصابة الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
العراق: مقتل وإصابة 7 أشخاص بانفجار وقع في الزبير بمحافظة البصرة ناتج عن مخلفات حربية
رئيس بيلاروسيا خلال لقائه الرئيس بوتين: الغرب خسر الجولة الأولى ويتجه إلى الثانية عبر الترهيب بأننا سنجتاح أوكرانيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحلف الناتو: الوقت مناسب للحوار وأعضاء الحلف جاهزون لأي محادثات مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية
وزير الحرب الامريكي: ما زال هناك وقت ومجال لنجاح الدبلوماسية ونتوافق مع حلفائنا وشركائنا لتحقيق هذا الهدف
رئيس مجلس السيادة السوداني للمبعوث الأممي للسودان: الحكومة حريصة على الحوار مع كافة الأطراف
اليمن: طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من محافظة مأرب
الصحة اللبنانية: تسجيل 5211 اصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ماكرون: إنسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ماكرون: إنسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي
البرازيل: 94 قتيلا على الأقل في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة قرب ريو دي جانيرو
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فلسطين: قوات الاحتلال تعتقل الشابين خالد السخن وسفيان العجلوني من شارع الواد داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 29 mins
18 February، 2022
اعتقال فلسطينيين
العدو الصهيوني
القدس المحتلة
فلسطين
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