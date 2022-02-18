فلسطين: قوات الاحتلال تعتقل الشابين خالد السخن وسفيان العجلوني من شارع الواد داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 20:44

فلسطين: قوات الاحتلال تعتقل الشابين خالد السخن وسفيان العجلوني من شارع الواد داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 29 mins 18 February، 2022
أخبار موقع المنار

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