فلسطين: انفجار بمنزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأنباء أولية عن سقوط ضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 17:10
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إعلام العدو: الجيش لم ينجح في اعتراض الطائرة المسيرة القادمة من لبنان وفقد أي أثر لها
إعلام العدو: التحقيقات الأولية أظهرت فشل اعتراض الطائرة المسيرة بجميع وسائل الاعتراض وعودتها إلى لبنان بسلام
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع مرسومين بفتح ونقل اعتمادات من الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات
الرئيس نبيه بري يدعو للبدء بالحوار بين لبنان ودول الخليج برعاية كويتية ويطالب الجامعة العربية بعودة سوريا فوراً إليها
الشيخ علي دعموش: الشعب اللبناني يرفض أن يكون لبنان جزءاً من حركة التطبيع وسيتصدى لكل محاولات ابتزازه بلقمة عيشه ومصالحه
الشيخ علي الخطيب: يجب عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة بتحميل المقاومة مسؤولية الانهيار وعدم الخضوع للمال السياسي
الشيخ أحمد قبلان: أهم معركة أمام الشعب هي معركة إنقاذ لبنان من الإقطاع الطائفي والسياسي المالي بنسخته الخارجية
لجنة المياومين في كهرباء لبنان تعلن الاعتصام المفتوح في كل ادارات المؤسسة إلى حين تجاوب الادارة مع مطالبنا المحقة
قوى الأمن الداخلي: توقيف 2 من أفراد شبكة تهريب مخدرات في طرابلس وضبط حبوب كبتاغون معدة للتهريب إلى دول إفريقية
فلسطين المحتلة: ارتفاع عدد الإصابات خلال المواجهات العنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدتي بيتا وكفر دجن بنابلس
عشرات المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يؤدون صلاة الجمعة في الحي وسط انتشار قوات الاحتلال والمستوطنين
العراق: مقتل وإصابة 7 أشخاص بانفجار وقع في الزبير بمحافظة البصرة ناتج عن مخلفات حربية
الخارجية الأميركية: إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا وامكانية ابرام اتفاق حول البرنامج النووي الايراني باتت في غضون أيام
الدفاع الروسية: أسطولا البحرين الأسود والشمال يجريان مناورات السبت بإشراف الرئيس بوتين لتجربة صواريخ باليستية وكروز
رئيس بيلاروسيا خلال لقائه الرئيس بوتين: الغرب خسر الجولة الأولى ويتجه إلى الثانية عبر الترهيب بأننا سنجتاح أوكرانيا
الخارجية الروسية: اعتماد واشنطن على معلومات استخباراتها بشأن مزاعم غزو أوكرانيا دليل على فشل هذه الاستخبارات
الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل إذا لم تغزُ روسيا أوكرانيا
الخارجية الصينية: حل الأزمة الأوكرانية الروسية لا يكون بالضغط أو قرع طبول الحرب أو التحريض على المواجهة
السلطات الأفغانية تعلن وفاة الطفل العالق في بئر بعد محاولات لإنقاذه استمرت 3 أيام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الروسية: ندعو لخفض التصعيد في أوكرانيا وعلى كييف أن تلتزم باتفاقية مينسك ووقف استيراد السلاح
الأمين العام لحلف الناتو: الوقت مناسب للحوار وأعضاء الحلف جاهزون لأي محادثات مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية
وزير الحرب الامريكي: ما زال هناك وقت ومجال لنجاح الدبلوماسية ونتوافق مع حلفائنا وشركائنا لتحقيق هذا الهدف
رئيس مجلس السيادة السوداني للمبعوث الأممي للسودان: الحكومة حريصة على الحوار مع كافة الأطراف
اليمن: طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من محافظة مأرب
الصحة اللبنانية: تسجيل 5211 اصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ماكرون: إنسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ماكرون: إنسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي
البرازيل: 94 قتيلا على الأقل في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة قرب ريو دي جانيرو
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فلسطين: انفجار بمنزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأنباء أولية عن سقوط ضحايا
منذ 24 mins
18 February، 2022
انفجار في حي الشجاعية
سقوط ضحايا
غزة
فلسطين
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