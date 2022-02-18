النائب الحاج حسن: سنبقى نسعى الى زوال الكيان الصهيوني

قال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن “بالنسبة الينا سيبقى الصهيوني كيانا غير شرعي وسنبقى نسعى الى زواله وسيبقى التطبيع والتعامل معه خيانة”.

ولفت الحاج حسن الى أن “كل هذه السنوات كان الهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وانهاء حركات المقاومة في المنطقة”، وتابع “امام هذه المحاولات توسعت المقاومة وكل الاتفاقات التي ابرمت مع الكيان الصهيوني تهدف الى القضاء على القضية الفلسطينية”.

وأشار الحاج حسن إلى أن “الولايات المتحدة وحلفاءها لن يتوقفوا عن حصار المقاومة وضربها في كل المنطقة، والمال الاميركي الذي يصرف في لبنان هو لضرب المقاومة وكل المال السعودي المدفوع في لبنان هو ايضا لضرب المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام