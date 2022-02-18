الغنوشي: الشعب سيتخلص من قيس سعيد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2022 - 15:16

الغنوشي: الشعب سيتخلص من قيس سعيد

منذ 24 mins 18 February، 2022
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
تونس - عربي وإقليمي

انتقد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد واصفاً اياه بالـ”دكتاتور”، مؤكداً أن “البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد كما تخلص من دكتاتوريين قبله”، حسب قول الغنوشي.

كما انتقد الغنوشي في تصريح أعضاء الحملة التفسيرية لقيس سعيد قائلاً “تُطلّ علينا وجوه لا يعرف لها أي نشاط سياسي ويقدمون أنفسهم على أنّهم أعضاء حملته التفسيرية، لكنهم يذكروننا بدعاة التشيّع الذين يتم تدريبهم في السر ثم يخرجون يتكلّمون بلغة واحدة”، مضيفاً “المشكل مع قيس سعيّد ليس أنه سني أو شيعي بل كونه يريد أن يلغي الثورة التونسية والسلطة القضائية، والاستيلاء على كل السلطات وتدميرها”، حسب زعم الغنوشي.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح