الغنوشي: الشعب سيتخلص من قيس سعيد

انتقد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد واصفاً اياه بالـ”دكتاتور”، مؤكداً أن “البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد كما تخلص من دكتاتوريين قبله”، حسب قول الغنوشي.

كما انتقد الغنوشي في تصريح أعضاء الحملة التفسيرية لقيس سعيد قائلاً “تُطلّ علينا وجوه لا يعرف لها أي نشاط سياسي ويقدمون أنفسهم على أنّهم أعضاء حملته التفسيرية، لكنهم يذكروننا بدعاة التشيّع الذين يتم تدريبهم في السر ثم يخرجون يتكلّمون بلغة واحدة”، مضيفاً “المشكل مع قيس سعيّد ليس أنه سني أو شيعي بل كونه يريد أن يلغي الثورة التونسية والسلطة القضائية، والاستيلاء على كل السلطات وتدميرها”، حسب زعم الغنوشي.

المصدر: روسيا اليوم