الدفاع الروسية تعلن عن تدريبات بإشراف الرئيس بوتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن التدريبات المزمعة لقوات الردع الاستراتيجي، ستجري السبت، بإشراف الرئيس فلاديمير بوتين، وأنه سيتم إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وجاء في بيان الدفاع الروسية “في 19 شباط/فبراير، تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، من المقرر إجراء تدريب لقوات الردع الاستراتيجي، حيث سيتم، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز”.

وستشارك في التدريبات القوات الجوية- الفضائية، المنطقة العسكرية الجنوبية، قوات الصواريخ الاستراتيجية، وأسطول البحر الشمالي والأسود.

يُذكر أنه وفقاً لخطة التدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية لعام 2022، تجري، في الفترة من كانون الأول/يناير إلى شباط/فبراير، سلسلة مناورات بحرية في جميع القطاعات بالأساطيل، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف.

ومن المخطط أن تضم هذه التدريبات أكثر من 140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة عسكرية، وألف قطعة من المعدات العسكرية، وحوالي 10 آلاف فرد عسكري. هذا وأعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، يوم أمس الخميس، أن عشرة أرتال عسكرية بمعداتها الثقيلة، في طريق عودتها إلى مواقع الانتشار الدائم، بعد اكتمال مهام التدريب في شبه جزيرة القرم.

المصدر: سبوتنيك