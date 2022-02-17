قوات الاحتلال الصهيوني تطالب أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين لإخلاء المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2022 - 20:34

قوات الاحتلال الصهيوني تطالب أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين لإخلاء المكان

منذ 2 ساعة 17 February، 2022
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