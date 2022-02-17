بدء جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2022 - 18:26
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الإمام السيد علي الخامنئي: الأعداء يعلمون بأننا لا نسعى لامتلاك الأسلحة النووية وإنما للاستفادة السلمية من هذه التقنية
الإمام الخامنئي: سنحتاج للطاقة النووية السلمية والأعداء يسعون لمنعنا من امتلاك هذه التقنية العلمية المتطورة
الإمام الخامنئي: الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية والتضليل ونشر الأكاذيب ليفصلوا الشعب الإيراني عن النظام
الإمام الخامنئي: حركات المقاومة تتقدم وقد مرّغت أنف الأميركي في التراب
الرئيس عون: إصراري على نتائج التدقيق الجنائي لا ينطلق من اعتبارات شخصية بل من حق اللبنانيين بمعرفة أين ذهبت أموالهم
الرئيس بري أمام مؤتمر البرلمانات العربية: حريصون على أفضل العلاقات مع الإخوة العرب على قاعدة الاحترام المتبادل
الرئيس بري: لبنان متمسك بإجراء الانتخابات وإنجازها بكل شفافية بعيداً عن أي ضغوط ونرفض أي محاولة لتأجيلها
الرئيس بري: لبنان يدعم ويؤيد مساعي الحوار بين السعودية وإيران ونأمل أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية
وزير الأشغال علي حمية: فوز شركة (سي أم إيه سي جي أم) الفرنسية بإدارة وتشغيل وصيانة رصيف الحاويات في المرفأ لمدة 10 سنوات
كتلة الوفاء للمقاومة: نجدّد اعتراضنا على الطريقة التي تم بها إخراج مشروع الموازنة بما يخالف الأصول
الوفاء للمقاومة: ترسيم الحدود البحرية من مسؤولية الدولة لكن الواجب يقتضي لفت المعنيين الى أفخاخ الوسيط والحذر من التطبيع
الوفاء للمقاومة: التدخل الأميركي يظهر عبر الحصار المفروض على لبنان بهدف تغيير اللبنانيين لخياراتهم
مصدر عسكري سوري: العدو الاسرائيلي نفّذ عدواناً على بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق بصواريخ أرض_أرض
المجلس السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: النظام الخليفي يقامر بأمن البحرين باستضافته رئيس وزراء الكيان الصهيوني
المجلس السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: الوجود الصهيوني على أرض المنامة مرفوض جملةً وتفصيلاً
إصابة 3 شبان فلسطينيين في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها مدينة جنين ومحاصرتها عدة منازل ونصبها كمائن
وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية تقول إنها ستصنّف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"
حركة حماس: توجه استراليا لتصنيف الحركة منظمة إرهابية انحياز للعدو وانتهاك لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال
الرئيس العراقي: ندعو البرلمان لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل ولحوار جادّ وعاجل بين الحكومة وإقليم كردستان
الكرملين: نأمل أن لا يصدق الناس التقارير الكاذبة عن موعد محتمل لغزو روسي جديد لأوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: الوضع بشأن أوكرانيا لا يتطور من جهة روسيا وإنما في الأذهان وعلى وسائل الإعلام الغربية
السفارة الأميركية في موسكو: الخارجية الروسية تطلب مغادرة نائب السفير الاميركي وهذه الخطوة التصعيدية سيتم الرد عليها
وزير الدفاع الأوكراني: حرب المعلومات تكبح المعتدي لكنها تضر بالاقتصاد الأوكراني والأسواق المالية حساسة
الأمين العام لحلف الناتو: الوقت مناسب للحوار وأعضاء الحلف جاهزون لأي محادثات مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية
رئيس بيلاروسيا: إذا اقتضت الحاجة سننشر أسلحة نووية فائقة دفاعا عن أراضينا
رئيس مجلس السيادة السوداني للمبعوث الأممي للسودان: الحكومة حريصة على الحوار مع كافة الأطراف
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن انسحاب القوات الفرنسية من مالي خلال 4 الى 6 أشهر
ماكرون: إنسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ماكرون: إنسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي
البرازيل: 94 قتيلا على الأقل في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة قرب ريو دي جانيرو
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بدء جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في أوكرانيا
منذ 1 ساعة
17 February، 2022
مجلس الأمن
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