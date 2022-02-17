بدء جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2022 - 18:26

بدء جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في أوكرانيا

منذ 1 ساعة 17 February، 2022
أخبار موقع المنار

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