مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع على التمديد سنة اضافية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاءْ، بالإجماع على مشروع قرار التمديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل”، لمدة سنة إضافية. ونال مشروع القرار المقدّم من فرنسا، موافقة الدول الخمسة العشر، المكون منها المجلس، التابع للأمم المتحدة، من دون تسجيل أي اعتراض.

وقبل التصويت على مشروع القرار، كانت كلمة للمندوبة الفرنسية الدائمة لدى مجس الأمن، اشارت فيها الى “المخاوف من التوترات على الخط الأزق”، لاسيما مع استمرار الخطر الحقيقي لاندلاع حرب المفتوحة.

وأضحت السفيرة الفرنسية، الى أنّ بلادها تعمل بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجلتجنب اندلاع حرب اقليمية، وانها تواصل الاتصال مع إيران لتجنّب زيادة التوترات الأقليمية الحالية.

ودعت السفيرة الفرنسية، الى وقف ما وصفتها ” الأعمال العدائية” على طول الخط الأزرق، وفق الاطار الذي حدده القرار 1701، مشيرة الى أنّ بلادها اقترحت على المجلس مشروع قرار تجديد الولاية لمدة 12 شهرًا لليونيفيل، كما في السنوات السابقة.

ودعت االسفيرة الفرنسية جميع الأطراف، الى التنفيذ الكامل للقرار، و العمل على خفض التصعيد، مؤكدة الاستعداد للعمل مستقبلاً مع المجلس، لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان اي اتفاق نهائي، بشأن الحدود عند الخط الازرق.

المصدر: مواقع