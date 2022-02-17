وزيرة الخارجية البريطانية: الثمن سيكون باهظا لروسيا في حال غزت أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2022 - 18:26

وزيرة الخارجية البريطانية: الثمن سيكون باهظا لروسيا في حال غزت أوكرانيا

منذ 1 ساعة 17 February، 2022
أخبار موقع المنار

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