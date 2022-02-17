بيرم أطلق منصة تسجيل الشركات والافراد طلبا للوظائف

أطلق وزير العمل في لبنان مصطفى بيرم الخميس منصة تسجيل الشركات وتوظيف العمال والجمع بين العروض والطلبات لتأمين اليد العاملة اللبنانية، على الموقع الالكتروني للوزارة والتطبيق الالكتروني.

وقال بيرم “اننا نعلن اليوم تفعيل منصة وزارة العمل في عملية التوظيف لان الجزء الاساسي من مهمة الوزارة، تسهيل توظيف العمال اللبنانيين بما يتناسب والقرارات التي تصدر ولكي تكون هذه القرارات عملية وتأخذ حيز التطبيق، لذلك عندما اصدرنا القرار 96/1 وحصرنا 126 مهنة باللبنانيين، طلبنا من الشركات والأفراد والشباب والشابات تسجيل اسمائهم على منصة وزارة العمل”.

وتابع بيرم “تأتي اهمية هذا الموضوع اننا طلبنا من الشركات مستند رئيسي بأن تسجل في وزارة العمل، لأن الهدف من ذلك وضع داتا معلومات حول الوظائف المطلوبة والوظائف التي يمكن ان تكون متاحة امام اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام