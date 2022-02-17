الصحة الفلسطينية: تسجيل 18 وفاة و2928 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الخميس انه تم تسجيل 18 وفاة و2928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة “تم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة، 3 حالات نابلس، 3 حالات في جنين، 4 حالات في بيت لحم، حالة في القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طولكرم 111، طوباس 31، جنين 106، قلقيلية 47، ضواحي القدس 24، بيت لحم 56، رام الله والبيرة 143، سلفيت 20، الخليل 82، نابلس 94، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 1249، مدينة القدس 950”.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طولكرم 64، طوباس 42، جنين 134، قلقيلية 64، ضواحي القدس 29، بيت لحم 106، رام الله والبيرة 210، سلفيت 69، الخليل 145، نابلس 288، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 3200، مدينة القدس 1000”.

المصدر: فلسطين اليوم