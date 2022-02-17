معلوف: لترك القضاء يأخذ مجراه في قضية حاكم مصرف لبنان

كشف النائب إدي معلوف في حديث اذاعي، أن هناك “أخبارا انتشرت تفيد بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أقرض 3 مصارف لبنانية 7 مليارات دولار في عز الأزمة، كما أن هناك خبرا عن استئجار شقة في باريس لشخص مقرب منه على أساس أنها فرع لمصرف لبنان، ولم ينف أحد هذين الموضوعين”.

وشدد معلوف على “ضرورة ترك القضاء يأخذ مجراه في شأن قضية حاكم مصرف لبنان”، لافتا إلى أن “هناك أمورا موثقة لا مجال لوجهات النظر فيها”. واستغرب أخذ الأمور إلى السياسة، مؤكدا “أن المسار قضائي ولا نريد إدخاله في السياسة”.

وذكر أن رئيس الجمهورية أصر على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات النيابية، سائلا: “هل البحث عن بعض الحلول للمواطنين كالميغاسنتر لتسهيل أمورهم للمشاركة في الانتخابات يعني أنه يريد التأجيل؟”.

أما بالنسبة إلى ترشحه للانتخابات، فأوضح أنه لدى صدور الترشيحات الرسمية للتيار الوطني الحر يعلن ترشحه أو عدمه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام