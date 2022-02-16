بوتين: روسيا والبرازيل تدعوان إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام لقاء أجراه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو أن روسيا والبرازيل تدعوان إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وقال بوتين خلال موجز صحفي عقد في أعقاب المحادثات بين الزعيمين: “تدعو دولتانا إلى بلورة نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي في ظل دور منظمة الأمم المتحدة المنسق”.

وأضاف بوتين أن الطرفين أكدا تمسكهما بمبادئ “التعددية وحل النزاعات بطرق سياسية ودبلوماسية”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المحادثات كشفت عن تقارب مواقف البلدين أو تطابقها إزاء الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب الحوار النشط على مستوى وزارات الخارجية والدفاع.

وأكد بوتين عزم روسيا على تفعيل التعاون مع البرازيل “على جميع مسارات الأجندة الأممية”، مع الأخذ بعين الاعتبار ترؤس البرازيل مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2022 و2023”.

كما أشار إلى نية موسكو مواصلة “التعاون المكثف مع شركائنا البرازيليين في إطار مجموعة بريكس بصفتها حلبة دولية مرموقة تحظى باحتراميها في عالم متعدد الأقطاب وتلعب دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي”.

وشكر بوتين بولسونارو على تعاونه، معربا عن ثقته بأن تخدم مباحثات الزعيمين تعزيز العلاقات الروسية البرازيلية لصالح شعبين البلدين.

وقدم بوتين تعازيه لبولسونارو في ضحايا الفيضانات في ولاية ريو دي جانيرو، وتمنى لجميع المتضررين الشفاء العاجل.

المصدر: وكالات روسية