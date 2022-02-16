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February 16 2022 - 15:32

بو حبيب يبحث مع عدد من السفراء في تطوير العلاقات وتعزيزها

منذ 47 mins 16 February، 2022
بوحبيب
لبنان

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سلسلة لقاءات ديبلوماسية مع عدد من السفراء، استهلها بلقاء مع سفير العراق حيدر البراك الذي تمنى “تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا عمل اللجنة المشتركة اللبنانية- العراقية التي ستجتمع قريبا لمناقشة مواضيع عدة، ابرزها العمل على إعادة تفعيل خط انابيب البترول التي كانت تزود لبنان بالنفط من مرفأ كركوك العراقي الى مرفأ طرابلس اللبناني، والغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين وزيادة الصادرات بينهما”.

والتقى الوزير بو حبيب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد فيروزنيا، وتم البحث في بعض الملفات الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية.

وتسلم الوزير بو حبيب رسالة من وزير خارجية حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي في اليمن احمد عوض بن مبارك، نقلها اليه القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليمن صالح سالمين البحسني.

وبحث الوزير بو حبيب  مع سفير نيوزيلندا غريغ لويس في المستجدات السياسية والتحديات الاقتصادية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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