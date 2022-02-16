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February 16 2022 - 14:02

العدو الاسرائيلي حشد عشرات الجنود قرب خيام الفلسطينيين بالأغوار الشمالية المحتلة

منذ 18 mins 16 February، 2022
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

حشدت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء عشرات الجنود المشاة قرب خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الاحتلال حشد العشرات من القوات الراجلة قرب خيام المواطنين، بغية البدء بتنفيذ تدريبات عسكرية، ما أثار الرعب بين المواطنين خصوصا الأطفال والنساء”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال كانت قد بدأت منذ أكثر من أسبوع بتنفيذ تدريبات عسكرية، خفيفة وثقيلة، مستخدمة الآليات العسكرية المتنوعة، خلفت وراءها دمارًا واضحًا في الأراضي الزراعية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية”.

وذكرت المصادر ان “مستوطنين صهاينة يمتطون الخيول لاحقوا الرعاة شرق خربة مكحول بالأغوار الشمالية واعتدوا عليهم وطردوهم ومواشيهم من مراعيهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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