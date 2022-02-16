الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نساعد مصر والسعودية في تطوير الطاقة النووية (وكالة رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 12:30

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نساعد مصر والسعودية في تطوير الطاقة النووية (وكالة رويترز)

منذ 1 ساعة 16 February، 2022
أخبار موقع المنار

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