الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نساعد مصر والسعودية في تطوير الطاقة النووية (وكالة رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 12:30
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: علينا أن ننزل جميعا الى صناديق الإقتراع للمشاركة في الإنتخابات النيابية
الشيخ قاسم: عدم المشاركة في الإنتخابات المقبلة هو خدمة للخصوم والأعداء الذين يعتبرون هذا الاستحقاق مفصلي
الشيخ قاسم: سلطات البحرين ترتكب جريمة تاريخية بهذا التطبيع مع العدو هي ودول الخليج التي طبعت أو تريد أن تطبع
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: الاستهداف الأميركي المستمر للمقاومة يكشف عن عدوانية تجاه دول وشعوب المنطقة
الشيخ علي دعموش اتهم واشنطن بالسعي لسلب حقوق لبنان النفطية ومحاولة التدخل في الانتخابات النيابية
النائب حسن عزالدين: الادارة الاميركية تحاول عبثا قلب المعادلة القائمة في لبنان المحكوم بالتفاهم على القضايا الاساسية
وزير العمل مصطفى بيرم يطلب تحرير الرواتب من قبضة المصارف تحت طائلة الادعاء بالصفة القانونية
الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية:عدم الإكتراث لمطالب الجامعة يهدد بقاءها
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: جدول اسعار المحروقات سيصدر خلال ساعات على عكس ما يشاع
جمعية الوفاق البحرينية المعارضة: زيارة رئيس وزراء العدو للبلد إعلاناً لانتهاء صلاحية الدستور وفقداناً لأهلية مستقبليه
جمعية الوفاق البحرينية المعارضة: هذه الخطوة لا تمت للبحرين بصلة لا شعبياً ولا دستورياً ولا أخلاقيا
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل
تجمع المهنيين السودانيين أعلن دخول أكثر من 100 معتقل في إضراب مفتوح عن الطعام
علي شمخاني: لن تكون هناك أي محادثات مع امريكا الناكثة للعهد وأوروبا المتقاعسة خارج نطاق الاتفاق النووي
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان: التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا رهن بالسلوك المسؤول للطرف الغربي
محادثات كورية جنوبية- إيرانية حول أصول طهران المجمدة في سيول
الخارجية الكورية الجنوبية: نقاشنا مع الإيرانيين خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط
المتحدثة باسم البيت الأبيض: أعلنا عن حزمة مساعدات مالية لدعم الاقتصاد الأوكراني
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المشاركة في المناورات أنهت تدريباتها وانسحبت من شبه جزيرة القرم باتجاه قواعدها
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مقاتلة"ميغ 31"وصواريخ كينجال فرط الصوتية في قاعدة حميميم بسوريا
الرئيس البرازيلي يصل موسكو للاجتماع بالرئيس فلاديمير بوتين
الشرطة الصومالية: هجومان متزامنان لحركة الشباب المجاهدين على مركزين للشرطة جنوبي وغربي مقديشو
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله الساعة 3:00 من عصر اليوم في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز جهود التلقيح ضد كورونا شرق أوروبا بسبب تمدد انتشار متحور أوميكرون إلى المنطقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز جهود التلقيح ضد كورونا شرق أوروبا بسبب تمدد انتشار متحور أوميكرون إلى المنطقة
البرلمان الإثيوبي يلغي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو ستة أشهر
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قوات الأمن السودانية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نساعد مصر والسعودية في تطوير الطاقة النووية (وكالة رويترز)
منذ 1 ساعة
16 February، 2022
السعودية
الطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مصر
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