مداهمات واعتقالات في الضفة تطال 12 مواطناً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2022 - 10:58

مداهمات واعتقالات في الضفة تطال 12 مواطناً

منذ 40 mins 16 February، 2022
مداهمات واعتقالات في الضفة تطال 12 مواطناً
عربي وإقليمي - فلسطين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الأربعاء حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 12 مواطنًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، وفتشت منازل المواطنين بشكل عشوائي، وعاثت فيها خرابًا بعد أن أرعبت سكانها وخاصةً الأطفال والنساء.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدات وقرى جنين، وهم: نظام العمور (من رمانة)، محمد أبو الرب ويوسف كميل ورفيق كميل (من قباطيا)، ومروان شريم (من جبع)، وزهير الأحمد ومحمد الفارس من المدينة.

فيما اعتقلت قوات أخرى، مواطنين من بلدة بيتا جنوب نابلس، هما الأسير المحرر أدهم أبو زيتون، وأيوب حمايل. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المسن ربحي ربعي، وأسامة ربعي، من منطقة التوانة جنوب المحافظة، ويوسف الطيط من بيت أمر إلى الشمال منها.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح