الضفة الغربية: حملة دهم واعتقال صهيونية

اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت 16 مواطناً على الأقل، بينهم سيدة مصابة بالسرطان، وتوزعت الاعتقالات على محافظات: أريحا، بيت لحم، طولكرم، رام الله، الخليل، والقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال في نابلس المواطنة فاتن ماجد المسالمة، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس، أثناء عودتها من مستشفى بمدينة نابلس، حيث أنها مصابة بمرض السرطان.

وفي أريحا اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا وداهمت عدة منازل لمواطنين واعتقلت من هناك الشاب قصي فرح والفتى كريم أكرم المقيطي وهو شقيق الأسير حسن المقيطي.

أما في طولكرم فقد اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات فجر اليوم المدينة من جهتها الغربية، واقتحمت عدداً من المنازل، قبل أن تعتقل المواطن سفيان أحمد استيتية (47 عاما) من منزله في الحي الشرقي، والمواطن علاء زهير نمر الجيوسي (44 عاما) من منزله في حي الإسكان بضاحية اكتابا، شرق المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت المواطن محمد حسن أبو صرة (45 عاما) من منزله بلدة الخضر جنوب المدينة واستولت على مركبته.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن رزق عبدالله عيسى، وفتشته، وحطمت عدداً من المركبات.

كما اعتقلت المواطن طه شحادة محارمة، بعد دهم منزل ذويه في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وتفتيشه.

كما حطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد حسين مسالمة في بلدة الخضر جنوبا، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في ابو انجيم جنوب شرق بيت لحم، وفتشتها.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة نابلس من عدة محاور، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.

كما اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة ترافقها جرافة عسكرية، وحاصرته من كافة الجهات ونشرت القناصة في البنايات العالية المحيطة بالمخيم، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها.

وحطمت جرافة الاحتلال عدداً من المركبات قرب المقبرة الجديدة، قبل أن تشرع بتدمير البنية التحتية في المخيم.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على مركبة لأحد المواطنين دون وجه حق كما قال المواطنون.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم + وكالة شهاب