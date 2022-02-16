وزير الحرب البريطاني: لم نلمس أي دليل على أن روسيا تسحب قواتها من مواقع قرب الحدود مع أوكرانيا (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 10:58

وزير الحرب البريطاني: لم نلمس أي دليل على أن روسيا تسحب قواتها من مواقع قرب الحدود مع أوكرانيا (بي بي سي)

منذ 49 mins 16 February، 2022
أخبار موقع المنار

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