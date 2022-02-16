عبد اللهيان: طهران لا تقبل ضمانات شفهية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي (وكالة ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 10:58

عبد اللهيان: طهران لا تقبل ضمانات شفهية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي (وكالة ارنا)

منذ 50 mins 16 February، 2022
أخبار موقع المنار

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