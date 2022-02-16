عبد اللهيان: طهران لا تقبل ضمانات شفهية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي (وكالة ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 10:58
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مجلس الوزراء أقر اعتمادات إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بقيمة 360 مليار ليرة لبنانية
مجلس الوزراء يطلب من وزير الطاقة وضع خطة حول تنظيم قطاع الكهرباء وإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية
مصادر المنار: تم تأخير البت بخطة الكهرباء إلى حين تقديمها أصولاً باللغة العربية
القاضية غادة عون بصدد الإدعاء على اللواء عماد عثمان بتهمة إعاقة سير العدالة ومنع تنفيذ استنابة قضائية بحق رياض سلامة
تيار المستقبل: قرار توقيف سلامة اتخذ بطلب مباشر من رئيس الجمهورية
رئاسة الجهورية تنفي ما ورد في بيان المستقبل وتعتبره أكاذيب وافتراءات
النائب حسن عزالدين: الادارة الاميركية تحاول عبثا قلب المعادلة القائمة في لبنان المحكوم بالتفاهم على القضايا الاساسية
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل
تجمع المهنيين السودانيين أعلن دخول أكثر من 100 معتقل في إضراب مفتوح عن الطعام
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان: التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا رهن بالسلوك المسؤول للطرف الغربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا نريد الحرب لذلك طرحنا مبادرات حول عملية تفاوضية يجب أن تنتج أمنا مشتركا ومتساويا للجميع
بوتين: نريد أن نحل الآن مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف الناتو
المستشار الألماني أولاف شولتس: توسيع الناتو نحو الشرق ليس مطروحاً على الأجندة حالياً
شولتس: يجب التعاون مع روسيا من أجل ضمان الأمن الجماعي لكل البلدان ولا أرى أننا وصلنا إلى طريق مسدود
وزير الخارجية الروسي خلال اتصال مع نظيره الأمريكي: نرفض الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن وحلفاؤها حول الأزمة الأوكرانية
الرئيس الأمريكي: اعتمدنا الدبلوماسية مساراً لحل الأزمة ويبقى الهجوم الروسي على أوكرانيا احتمالاً قائماً
المتحدثة باسم البيت الأبيض: أعلنا عن حزمة مساعدات مالية لدعم الاقتصاد الأوكراني
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المشاركة في المناورات أنهت تدريباتها وانسحبت من شبه جزيرة القرم باتجاه قواعدها
الاتحاد الاوروبي يدين قرار الدوما الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مقاتلة"ميغ 31"وصواريخ كينجال فرط الصوتية في قاعدة حميميم بسوريا
الرئيس البرازيلي يصل موسكو للاجتماع بالرئيس فلاديمير بوتين
الشرطة الصومالية: هجومان متزامنان لحركة الشباب المجاهدين على مركزين للشرطة جنوبي وغربي مقديشو
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله الساعة 3:00 من عصر اليوم في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز جهود التلقيح ضد كورونا شرق أوروبا بسبب تمدد انتشار متحور أوميكرون إلى المنطقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز جهود التلقيح ضد كورونا شرق أوروبا بسبب تمدد انتشار متحور أوميكرون إلى المنطقة
البرلمان الإثيوبي يلغي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو ستة أشهر
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قوات الأمن السودانية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
عبد اللهيان: طهران لا تقبل ضمانات شفهية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي (وكالة ارنا)
منذ 50 mins
16 February، 2022
ايران
عبداللهيان
مفاوضات فيينا
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