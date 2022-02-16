تسريح آلاف الموظفين الرافضين للتطعيم ضد “كورونا” في نيويورك

أعلن مكتب رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية، عن تسريح أكثر من 1400 موظف في المدينة، رفضوا تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع ” usnews” الأمريكي القرار الصادر عن البلدية، حيث يمثل طرد العمال الذي يبلغ عددهم 1430 عاملا، أقل من 1% من القوة العاملة في المدينة البالغ عددها 370 ألف شخص.

وتم إرسال إخطارات من قبل السلطات في أواخر يناير/كانون الثاني إلى ما يقرب من 4000 عامل، تفيد بأنه يتعين عليهم تقديم دليل على حصولهم على جرعتين على الأقل من اللقاح وإلا سيفقدون وظائفهم.

يذكر أن ثلاثة أرباع العمال في مدينة نيويورك كانوا في إجازة غير مدفوعة لشهور بعد أن فاتهم موعد نهائي سابق للحصول على اللقاح من أجل البقاء في وظائفهم.

المصدر: سبزتنيك