ارتفاع قیمة الصادرات الايرانية إلى الجوار بنسبة 22٪ في العام الجاري

أعلن مساعد رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية فرزاد بيلتن عن ارتفاع قيمة صادرات السلع الايرانية الى بلدان الجوار بنسبة 22 في المائة خلال 10 أشهر من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وقال بيلتن: إنه وفق الإحصاءات التي نشرتها مصلحة الجمارك الإيرانية والمتعلقة بالأشهر العشرة الأولى من هذا العام ، فإن قيمة الصادرات بلغت 38 مليارًا و 763 مليون دولار منها 20.5 مليار دولار إلى 15 بلد جوار.

وأضاف: بحسب الإحصائيات التي نشرتها رسميا مصلحة الجمارك فقد بلغ اجمالي الصاردات 38 مليارا و 763 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ، بزيادة قدرها 37.5٪ عن العام السابق.

وتابع: في مجال الواردات ، تم استيراد 41.4 مليار دولار ، أي بزيادة قدرها 35٪ مقارنة بنفس الفترة ؛ وفي الإجمال ، شهد حجم التجارة الايرانية مع العالم ارتفاعا بنسبة 36٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح بيلتن إن “المنتجات الزراعية ومواد البناء والحديد والصلب والكيمياويات والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والمعادن والحجر والسيراميك من السلع الرئيسية المصدرة إلى بلدان الجوار”.

المصدر: وكالة انباء فارس