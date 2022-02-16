تبون: كل محاولات زرع الفتن في الجزائر خلفها “إسرائيل”

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “كل محاولات الوقيعة بين الرئاسة والجيش وزرع الفتن والأخبار الكاذبة، يقف وراءها المغرب وإسرائيل”.

وقال تبون الثلاثاء إنه “يتم محاولة بناء ديمقراطية حقيقية ومسؤولة وليس ديمقراطية واجهة في الجزائر”، ولفت الى ان “سيتم الاتفاق على تاريخ انعقاد القمة العربية بالجزائر خلال اجتماع وزراء الخارجية في شهر مارس المقبل”.

وأكد تبون أنه “لا توجد أي خلافات بين القادة العرب حول موعد عقد القمة المقبلة”، وأضاف أن “جميع القادة العرب أبدوا ارتياحهم لانعقاد القمة العربية في الجزائر”، وتابع “القادة العرب يدركون أن الجزائر تقف مسافة واحدة بين الفرقاء وتسعى للم الشمل العربي”.

المصدر: روسيا اليوم