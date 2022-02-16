الصحة الفلسطينية: تسجيل 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء انه تم تسجيل 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4073 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الكيلة أنه “تم تسجيل 14 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، وحالتين في جنين، وحالة في رام الله والبيرة، وحالة في القدس، وحالة في سلفيت، وحالة في قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا”.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طولكرم 164، قلقيلية 70، جنين 153، بيت لحم 80، طوباس 36، رام الله والبيرة 204، الخليل 178، سلفيت 45، ضواحي القدس 27، نابلس 151، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 1640، مدينة القدس 880”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طولكرم 142، قلقيلية 60، جنين 154، بيت لحم 88، طوباس 45، رام الله والبيرة 415، الخليل 363، سلفيت 65، ضواحي القدس 82، نابلس 464، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 1185، مدينة القدس 950”.

المصدر: وكالة وفا